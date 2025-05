Trombonista de "Hey Jude" morre aos 79 anos com apenas R$ 7,5 mil

Peter Bassano, que morreu em 1º de fevereiro deste ano, é o trombonista de uma das músicas mais famosas de todos os tempos: Hey Jude, dos Beatles — canção que aparece em oitavo lugar no ranking das 500 melhores de todos os tempos da prestigiosa revista Rolling Stones. A abertura do testamento do músico inglês, no entanto, teve grande repercussão no Reino Unido.

Apesar de não ter um nome instantaneamente reconhecido por todos, mas com uma intensa participação no cenário musical inglês, Bassano deixou uma herança bem modesta: apenas mil libras, o que equivale a R$ 7,5 mil pelo câmbio desta sexta-feira (9/5), segundo o jornal The Sun.

Em 1968, Bassano não apenas tocou trombone na icônica canção dos Beatles, que vendeu cerca de 8 milhões de cópias, mas também integrou o famoso coro de "Na, na, na, na-na-na-na". Em 2022, em entrevista a um podcast, mencionou que a sessão de gravação de Hey Jude foi fácil e agradável, e que lhe rendeu mais dinheiro do que qualquer outro trabalho.

Descendente de uma família de músicos venezianos que foram levados à Inglaterra pelo rei Henrique VIII (1491-1547), o trombonista teve uma trajetória musical multifacetada e impressionante. Formado pelo Royal College of Music (1993-2004), brilhou como diretor musical da Oxford University Sinfonietta e integrou a prestigiosa London Symphony Orchestra por 27 anos. A paixão pela música o levou a compartilhar seu conhecimento como chefe de metais no Royal College of Music por mais de uma década.

Bassano deixou o seu talento em inúmeras apresentações orquestrais para musicais do West End, fundou o aclamado quinteto de metais Equale Brass e conduziu concertos no Royal Albert Hall, em Londres. A expertise o levou a ser jurado no prestigiado BBC Young Musician of the Year. Também publicou livros, incluindo uma memória sobre seu trabalho com The Beatles e Bee Gees.

No entanto, a vida de Bassano enfrentou reviravoltas financeiras. Em 2014, ele e a mulher, a violista Kathryn Bassano, foram declarados falidos e forçados a se desfazer da casa de seis quartos em que moravam devido a dívidas acumuladas em uma disputa judicial por conta de uma extensão do imóvel.

Com Kathryn, Bassano teve cinco filhos: Lorenzo, Camilla, Lucrezia, Claudio e Ottavio. Ele também deixa outros três de relacionamentos anteriores: Deborah, Nicola e James.