Profecias falam sobre o novo papa após morte de "pontífice muito velho"

Robert Francis Prevost foi eleito como o novo líder da Igreja Católica nesta quinta (8/5). Com a nomeação do papa Leão XIV, teorias de acontecimentos futuros viralizaram nas redes sociais. Entre as hipóteses mais comentadas, estão as profecias de São Malaquias e Nostradamus, que envolvem um possível apocalipse e o fim da Igreja Católica.

Nostradamus

Com o fim do conclave, uma teoria do astrólogo e médico francês Nostradamus circulou entre os internautas. O profeta registrou visões no livro Les Prophéties, publicado em 1555, sobre o que aconteceria após a morte de um papa em 2025.

Embora sem especificar nomes, Nostradamus previu a morte de “um papa muito idoso” em 2025, o que culminaria no enfraquecimento da Igreja Católica. Francisco se encaixaria na descrição por ter morrido aos 88 anos.

Segundo o francês, o sucessor de Francisco seria “um romano de boa idade”. Leão XIV é considerado um pontífice novo, assumindo o papado aos 69 anos. Mesmo acertando os números relacionados aos papas, a teoria de Nostradamus previu um sucessor de “pele escura”.

“Com a morte de um Pontífice muito velho / Um romano de boa idade será eleito / Dirão dele que enfraquece sua sede / Mas por muito tempo reinará com atividade mordaz”, descreve a previsão. As visões de Nostradamus para 2025 também incluem o retorno da peste do século XVII, a chegada de uma “bola de fogo vinda do cosmos” devastadora, e o fim de uma guerra prolongada devido ao esgotamento dos exércitos.

De acordo com Denise Santana, teóloga, historiadora e jornalista, as profecias de Nostradamus são vagas e abertas: “Os textos não costumavam citar datas e trazem informações muito genéricas. Qualquer acontecimento histórico pode ser relacionado às tais profecias. Qualquer interpretação acaba valendo para se afirmar a veracidade das profecias dele.”

Entre as profecias de Nostradamus que aparentemente se concretizaram, estão a ascensão de Hitler, a Revolução Francesa, a morte de um papa idoso e a pandemia de covid-19. Mesmo assim, podem se tratar apenas de coincidências.

Profecia dos Papas

A Profecia de São Malaquias, bispo irlandês do século XII, afirma que o próximo papa governará durante um período de grande desolação e que Roma será destruída. O texto, composto por 112 lemas em latim, descreveria os papas da história em ordem cronológica, sendo o último deles identificado como “Pedro, o Romano” – figura associada ao papa Francisco devido à sua origem argentina e ascendência italiana, apesar de ele ter adotado outro nome papal.

A autenticidade da profecia é questionada, já que os escritos só vieram a público em 1590 por meio do monge Arnold Wyon e nunca foram oficialmente reconhecidos pela Igreja Católica. Além disso, teólogos não consideram o texto uma verdadeira profecia, pois esse termo é reservado a previsões bíblicas.

Há, no entanto, quem acredite que São Malaquias teve visões sobre o futuro da Igreja durante uma visita a Roma em 1139, quando teria visualizado a sucessão papal e sua decadência. Alguns lemas anteriores à previsão final parecem coincidir com eventos históricos, como o domínio de Napoleão durante o papado de Pio VII ou o curto governo de João Paulo I, descrito como “pelo período de uma Lua”.

A última previsão afirma que o papa final alimentará seu rebanho em meio a turbulências, e que Roma — a “cidade das sete colinas” — será destruída, marcando o fim do papado antes do julgamento divino. "Passadas estas, será destruída a cidade das sete colinas e o Tremendo Juiz julgará o Seu povo."

Para a teóloga, a Profecia dos Papas é apenas uma especulação religiosa. “É comum ouvir dizer que o anticristo será um papa católico romano. Isso é preconceito contra os católicos. O texto bíblico de Mateus 24:36 diz que nem as pessoas, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai sabe quando será o fim deste mundo. E as pessoas ficam inventando datas e teorias da conspiração para dizer que haverá o fim do mundo e o juízo final”, opina.

“Quando acaba um século, quando acontece um evento importante como uma guerra ou catástrofe climática ou quando um novo papa é eleito na Igreja Católica Apostólica Romana, é comum o povo falar sobre o tema do fim do mundo, sobre o anticristo, sobre a grande tribulação e sobre a segunda volta de Jesus Cristo”, Denise acrescenta. A teóloga reforça que as teorias são apenas isso – teorias.