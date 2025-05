Brasileiro, padre "gato" repercute após vídeo em Roma

O vídeo de um padre brasileiro em Roma à espera do anúncio do papa viralizou nas redes sociais. O pároco chamou a atenção dos presentes pela beleza e foi registrado pelo criador de conteúdo Giovanni Douglas Lopes, também do Brasil.

“O padre é bonito e é brasileiro”, diz o autor no vídeo, o que provoca risadas do padre. Vídeo foi publicado na quinta-feira (9/5), enquanto fiéis aguardavam resultado do conclave na Praça São Pedro.

Natural do Rio de Janeiro, o padre Jefferson Merighetti é presbítero da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, mas reside em Roma atualmente. O religioso já alcança quase 19 mil seguidores no Instagram, onde se apresenta como cultural concierge, especialista em História da Arte Sacra e mestre em Bens Culturais pela Universidade Gregoriana, sediada em Roma.

Leia também: Harry Styles é flagrado na Praça de São Pedro no anúncio de Leão XIV

O vídeo rendeu uma série de elogios ao padre. Alguns usuários chegaram a apontar semelhanças com o personagem Clark Kent, o Super Homem. Outros comentários lembram do padre Pedro, personagem vivido por Nicola Siri na novela Mulheres Apaixonadas (2003), da TV Globo.