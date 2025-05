Lanchonete famosa muda de endereço em Belo Horizonte após 60 anos

Aberta em 1962, quando hambúrguer ainda era novidade em Belo Horizonte, a lanchonete Xodó marcou gerações com seus sanduíches e milkshakes em plena Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital. Agora, mais de seis décadas depois, a primeira hamburgueria do estado está de casa nova.

A notícia foi anunciada no Instagram da lanchonete, que afirmou que a nova loja "tá linda, aconchegante e cheia de afeto". Na publicação, o estabelecimento convida o público para o novo espaço: "A gente vive dizendo que o Xodó é mais que um lugar - é um sentimento. E é com esse sentimento que contamos: agora estamos de casa nova", registrou o Xodó. "Passa lá pra tomar um sorvete, um milk-shake, ou só dar um alô".



O novo endereço fica na rua Alagoas, 730 – Loja 2, a poucos passos da Praça da Liberdade, e cerca de 500m do atual endereço, na Rua Gonçalves Dias, 1364.

Em entrevista ao Estado de Minas, a sócia proprietária do estabelecimento, Juliana Motti, explica que a equipe possui uma data de inauguração em mente, mas que ela ainda não pode ser confirmada. "Nós pretendemos abrir a casa nova em 16 de maio, mas devido à obra, isso ainda poderá mudar", compartilha.

A lanchonete afirma que a novidade vai ser apenas geográfica, já que o cardápio clássico continuará o mesmo. O novo espaço se apresenta como mais intimista, aconchegante e acolhedor, preservando o sentimento de afeto e saudade.

"A história do Xodó sempre foi feita de encontros. Nossos clientes chegam e se sentem em casa. Queremos resgatar a tradição e trazer um frescor que combina com a BH de hoje", afirma a sócia. "Buscamos uma sala menor, mais intimista, mas que ainda mantenha a essência do Xodó. A identidade visual vai mudar um pouco, buscando uma referência mais retro, anos 60...mas os produtos e a qualidade continuarão os mesmos".

"Já fechamos outras lojas: tivemos unidades da marca em shoppings tradicionais de BH, que após os anos 2000 encerraram suas atividades, no entanto, a tradicional loja na Praça da Liberdade se manteve ativa", esclarece.

Juliana conta que a mudança se deu por motivos financeiros, mas que os funcionários se mantém felizes e otimistas, pretendendo expandir a marca: "As vendas caíram, assim como todo o comércio. O aluguel na Praça da Liberdade se tornou inviável, então a empresa precisou tomar uma posição e ir para uma loja menor (algo que a equipe queria há algum tempo). A partir disso, optamos por um endereço próximo à praça".

Questionada sobre mais alguma mudança e até mesmo uma nova receita no cardápio, a proprietária explica que a lanchonete seguirá buscando inovações e novos pratos, como sempre fizeram. "Pretendemos trazer novidades e com toda a certeza iremos continuar lançando mais opções para o cardápio".

