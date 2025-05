Manifestantes invadem supermercado em busca de cestas básicas para Dia das Mães

Cerca de 200 manifestantes do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) estão, neste sábado (10/5), em um supermercado localizado na Avenida Francisco Sales, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH. Eles reivindicam um Dia das Mães com alimentação digna e de qualidade. Além disso, o protesto pede o fim da escala 6x1.

A ação acontece em outros estados do país. Segundo os organizadores, são mais de 2 mil famílias que participam da ocupação pelo Brasil, em outros supermercados da mesma rede.

Além dos alimentos, o movimento reclama do preço dos alimentos e do custo de vida.

“Estamos aqui para denunciar que essas empresas garantem seus lucros com a exploração do povo. Queria chamar todo mundo, funcionários, clientes, que todos os dias entram no supermercado e choram por ver o preço do arroz, do feijão, do café, do ovo. E sem saber se vai pagar a conta de água, de luz, o aluguel ou se vai comer”, afirma Manoel Vieira, coordenador nacional do MLB.