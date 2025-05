Gagacabana: ouvintes de Lady Gaga aumentam no Spotify depois de megashow

Lady Gaga parou o Brasil com o mega show gratuito na orla de Copacabana no último sábado (3/5). Além dos 2,1 milhões de pessoas na praia, a cantora foi assistida por mais de 34,5 milhões de espectadores na TV, segundo dados divulgados pela Globo. No spotify, os números da artista também só aumentaram: os streams das músicas cresceram 60% e mais de 647 mil canções foram adicionadas a playlists na última semana.

Ainda no aplicativo de música, o Brasil é o 2º país que mais ouve Lady Gaga no mundo, e São Paulo é a 2ª cidade global que mais escuta a artista — só perde para Jacarta, na Indonésia. Os dados refletem o quanto o país aguardava por um show da artista, que veio a três estados em 2012 com a turnê Born this way, e cancelou a performance do Rock in Rio em 2017 na véspera, por problemas de saúde. O ocorrido levou a criação de diversos memes e piadas nas redes sociais, mas também deixou os fãs mais sedentos para ouvir as músicas de Gaga ao vivo.

O Gagacabana emocionou o público com duas horas de show animado, com direito a cenário e estrutura grandiosos, troca de roupa e de peruca, setlist que equilibrava músicas novas com hits atemporais, e uma artista emocionada com o público. Lady Gaga leu uma carta agradecendo aos fãs brasileiros, que cantaram Born this way calorosamente com a artista.

