Divaldo Franco foi um farol de amor, diz Comunhão Espírita de Brasília

Divaldo Pereira Franco, médium, orador e fundador da Mansão do Caminho, morreu aos 98 anos, na noite de terça-feira (13/5). Ele lutava contra um câncer de bexiga e vinha recebendo cuidados médicos em casa, em Salvador.

A Comunidade Espírita de Brasília destacou que Divaldo "foi um farol de amor e sabedoria, iluminando incontáveis corações sob a égide do Espiritismo".

A Obra Social Mansão do Caminho e o Centro Espírita Caminho da Redenção afirmaram que Divaldo foi responsável direto pela criação de 685 crianças e acolheu outras milhares de pessoas por meio do "atendimento fraterno nas Doutrinárias Espíritas e em ações sociais com foco em saúde, educação, assistência social e doações de itens essenciais às famílias em situação de vulnerabilidade social".

Será realizada uma programação especial para aqueles que desejam prestar homenagens ao líder espírita, no ginásio de esportes da Mansão do Caminho (Pau da Lima), nesta quarta-feira (14/5), das 9h às 20h. "O ato não tem como finalidade promover a adoração do corpo físico, mas possibilitar a todos um instante de união e oração para juntos externamos nosso carinho e gratidão por nosso Tio Di (como ele também era conhecido). O momento é aberto ao público, sem a necessidade de agendamento prévio", explicou a Mansão do Caminho.

A pedido de Divaldo Franco, as cerimônias póstumas serão simples e de curta duração. Não haverá cortejo em carro aberto e o caixão permanecerá fechado. O sepultamento será realizado na quinta-feira (15/5), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, mesmo local onde foi sepultado o amigo e companheiro de jornada na criação e manutenção da Mansão do Caminho, Tio Nilson de Souza Pereira.

Veja a nota da Comunhão Espírita de Brasília na íntegra:

Com reverência e gratidão ao Plano Espiritual, registramos o desencarne do abnegado trabalhador Divaldo Pereira Franco, cuja existência terrestre foi um farol de amor e sabedoria, iluminando incontáveis corações sob a égide do Espiritismo.



Médium de excelsas virtudes, dedicou sua vida à divulgação consoladora da Doutrina Espírita, semeando esperança através de suas vibrantes palestras, obras mediúnicas e, sobretudo, pela fundação da Mansão do Caminho – obra caritativa que materializou os ensinamentos de Jesus e de Kardec.



Guiado pelos Benfeitores Espirituais, tornou-se voz da Espiritualidade Maior, conduzindo almas ao reencontro com a Verdade e o Amor Divino. Seu legado permanece não apenas em livros e instituições, mas nas almas que tocou com sua humildade e devotamento cristão.



Que os Mensageiros da Luz o recebam no Além, onde certamente continuará sua missão em favor do progresso humano. À sua família, amigos e a todos os corações, enviamos nossas vibrações de paz, lembrando que a morte é apenas uma passagem para a Vida Maior. Obrigadado por tanto.

Veja a nota da Mansão do Caminho e do Centro Espírita Caminho da Redenção na íntegra:

Divaldo Franco foi responsável direto pela criação de 685 crianças e acolheu outras milhares de pessoas por meio do atendimento fraterno nas Doutrinárias Espíritas e em ações sociais com foco em saúde, educação, assistência social e doações de itens essenciais às famílias em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, a Mansão do Caminho, uma das maiores instituições filantrópicas do mundo, realiza cerca de 5 mil atendimentos por dia, com educação para crianças e adolescentes, consultas e exames, dentre outras ações.

Divaldo Franco nos ensinou muito sobre o amor, a caridade e a fraternidade. Viajou a diversos países, reforçando os ensinamentos de Jesus Cristo e multiplicando o conhecimento da Doutrina Espírita.

Autor de quase 300 obras, dedicou sua trajetória nessa encarnação à ampliação da consciência terrestre e a fazer o bem. Através de suas palestras, atendimentos e psicografias, consolou e fortaleceu milhares de famílias, em especial aquelas que enfrentavam o luto por entes queridos ou buscavam respostas para suas angústias e questionamentos existenciais.

Seu legado será eterno, e seus filhos, colaboradores, amigos e admiradores seguirão com saudade de sua presença física, mas com a certeza de que nosso Tio Di segue sua missão espiritual em outro plano, auxiliando-nos e orientando-nos com o mesmo amor, respeito e sabedoria de sempre.

Pedimos a todos que elevem seus pensamentos em oração, para que sua passagem seja serena e iluminada, e que os Espíritos de Luz o acolham com amor e paz.