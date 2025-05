Mulher de 24 anos morre em academia após mal-estar na musculação

Uma jovem de 24 anos morreu, na segunda-feira (12/5), ao sofrer um mal súbito em uma academia. O caso ocorreu em Bocaina, no interior do estado de São Paulo. A Polícia Civil ainda investiga as causas da morte.

Segundo o boletim de ocorrência, Mayara dos Santos mostrou indícios de mal-estar dentro do local. Os sintomas começaram quando ela treinava musculação. Em seguida, a jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e, posteriormente, encaminhada para a Santa Casa de Bocaina, em meio a uma parada cardiorrespiratória, que acabou sendo fatal.

De acordo com a médica responsável por prestar o atendimento, a mãe de Mayara confirmou que a filha havia consumido um pré-treino antes de ir para a musculação. Ela era, além disso, diagnosticada com cardiopatia. O termo, genérico, é utilizado para se referir a qualquer doença que afeta o coração.

Vale explicar, ademais, que o pré-treino é uma espécie de suplemento utilizado para aumentar o rendimento em atividades físicas de alta intensidade. Ele pode ser adquirido tanto na forma líquida, quanto em cápsulas. A ocorrência foi registrada como morte suspeita. As causas ainda serão investigadas.