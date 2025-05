Em vídeo, TH da Maré canta e dança em vídeo antes de ser morto pelo Bope

Circula nas redes sociais um vídeo em que o chefe do tráfico Thiago da Silva Folly, morto por ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro (Bope/PMERJ) na última terça-feira (13/5), canta e dança ao som de uma música romântica de forró. Conhecido como TH da Maré, o criminoso era o principal líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e estava foragido há pelo menos nove anos.

No registro, TH aparece em uma piscina, onde parece se divertir com a canção Quem é o louco entre nós, da cantora Raphaela Santos. Ele brinca, sorri e faz gestos com as mãos, aparentemente em uma espécie de confraternização onde estão presentes inclusive crianças. “Vou lembrar do senhor sempre assim”, diz mensagem sobre o vídeo.

Thiago Folly foi encontrado pela polícia na terça em uma espécie de “bunker” na comunidade do Timbau, no Complexo da Maré — onde o TCP controla 11 de 16 comunidades. De acordo com a PM, ele tinha 227 anotações criminais e 17 mandados de prisão, muitos deles referentes a assassinatos e confrontos contra agentes militares.

Em junho do ano passado, ele teria matado, segundo a PM, dois agentes do BOPE durante uma operação na área. Em 2014, foi denunciado pela morte de um cabo do Exército e, em 2016, pela de um soldado da Força Nacional de Segurança. Além de homicídios e tráficos de drogas, ele respondia por roubos de veículos e cargas.

TH foi atingido após a polícia responder a tiroteios vindos de cerca de 20 criminosos armados que o protegiam. Com ele foi encontrada uma pistola.