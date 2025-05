Desmatamento cai nos biomas, mas Cerrado continua sendo o mais afetado

O desmatamento caiu 32,4% no Brasil no ano passado. Esse foi o segundo ano consecutivo de queda no desmatamento. Os dados fazem parte do Relatório Anual de Desmatamento 2024, divulgado pelo MapBiomas nesta quinta-feira (15/5).

Apesar da redução do desmatamento, o levantamento também mostra que o Cerrado é o bioma com maior área desmatada pelo segundo ano seguido. Em 2024, foram 652.197 hectares devastados — o que representa 52,5% de toda a perda de vegetação no país.

A região conhecida como Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, concentrou 75% do desmatamento do Cerrado e cerca de 42% de toda a perda de vegetação nativa no Brasil.

Maranhão lidera o ranking de estados que mais desmatam. Na sequência estão Pará, Tocantins, Piauí e Bahia. Esses estados são responsáveis por mais de 65% da área desmatada no Brasil.

Já a Amazônia perdeu 377.708 hectares, mas o desmatamento no bioma teve redução de 16,8% em relação a 2023.

A meta do Brasil é desmatamento zero em 2030. Na semana passada, o governo federal realizou a quinta reunião da Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento (CIPPCD), que reúne 19 ministérios e órgãos convidados sob a presidência da Casa Civil. A comissão discutiu medidas para intensificar a fiscalização e a responsabilização (administrativa, civil e criminal) para coibir o desmatamento ilegal (atuação em campo e remota).

