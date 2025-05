Morre Antério Mânica, ex-prefeito e um dos mandantes da Chacina de Unaí

Antério Mânica, um dos mandantes da Chacina de Unaí, morreu aos 77 anos em Brasília, no Distrito Federal, na madrugada desta quinta-feira (15/5). Ele estava internado desde abril em coma induzido. Mânica, que era fazendeiro e já foi prefeito de Unaí, e o irmão, Norberto, foram condenados como mandantes da chacina que matou três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho, em 2004.

O ex-político passou por uma cirurgia de emergência desde 9 de abril ao sofrer um traumatismo craniano causado por uma queda no quarto do hospital em que estava internado, em Brasília. A informação foi confirmada ao Estado de Minas por fontes ligadas à família de Antério.

De acordo com familiares, com a queda no quarto do Hospital Sírio Libanês da capital federal, Mânica teve que colocar um dreno no crânio e ficou em coma induzido. Por um tempo, o estado de saúde dele foi considerado grave, mas estável.

O ex-político tratava um câncer de pâncreas e comorbidades associadas como diabetes e pressão alta.