Trabalhador morre esmagado por bloco de granito de 9 toneladas

Um trabalhador morreu na noite desta sexta-feira (16/5) ao ser esmagado por um bloco de granito de aproxidamente 9 toneladas. O caso foi registrado em uma mineradora que fica na GO-244, na zona rural de Porangatu (GO).

O corpo de Bombeiros do estado foi acionado para atender a ocorrência de acidente de trabalho, mas ao chegar ao local, o trabalhador já estava morto.

"A ocorrência envolveu a queda de um bloco de granito de aproximadamente 9 toneladas sobre um funcionário, que ficou preso e teve o óbito constatado ainda no local por uma médica do SAMU, devido ao esmagamento do crânio e do tórax", informa a nota da corporação.

A Polícia Técnico-Científica de Goiás realizou perícia no local e auxiliou na remoção do corpo do trabalhador. A identidade da vítima ainda não divulgada.

Acidentes de Trabalho

Segundo o Ministério Público do Trabalho cerca de 70 acidentes de trabalho são registrados por dia no Brasil, o que faz do país um dos lugares mais perigosos para se trabalhar no mundo. Nos últimos 10 anos, o Brasil registrou cerca de 6,7 milhões de acidentes do trabalho, com mais de 600 mil sinistros apenas em 2022. É necessário destacar que esses dados incluem apenas os trabalhadores formais, excluindo aqueles que não tem registro, ou estagiários, por exemplo. No ranking mundial de acidentes do trabalho, o Brasil só fica atrás da China e dos Estados Unidos.