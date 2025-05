Gripe aviária tem fim previsto em 28 dias, diz ministro

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que o ciclo do vírus da gripe aviária é de 28 dias e defendeu a importância do bloqueio e rastreamento de tudo o que saiu da granja de Montenegro, no Rio do Grande do Sul, para conter o avanço da doença.



"Se em 28 dias não tiver nenhum outro caso, a gente pode, com tranquilidade, baseado em ciência, dizer ao mercado e aos compradores que o Brasil está livre novamente da gripe aviária. Não significa que imediatamente todos os mercados se abrirão. Muitos vão fazer questionamentos, tirar dúvidas, isso é normal", afirmou Fávaro em conversa com jornalistas nesta segunda-feira (19/5).

Dois focos de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1), conhecida como gripe aviária, foram confirmados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária: um em uma granja avícola de reprodução, em Montenegro, e outro em aves silvestres no Zoológico de Sapucaia do Sul — ambos no Rio Grande do Sul.

Além disso, há investigação em curso de uma propriedade no município de Aguiarnópolis, em Tocantins. "A análise preliminar das amostras coletadas revelou a presença de Influenza A, com baixa probabilidade de se tratar de amostra de alta patogenicidade, tendo em vista as características epidemiológicas, laboratoriais e clínicas observadas na investigação. A investigação laboratorial está em curso e as medidas de controle de trânsito adotadas, com manutenção da situação sob controle e vigilância adequados", citou o Ministério.



