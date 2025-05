Múcio acompanha seleção de alistamento militar feminino voluntário em Brasília

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, visitou nesta terça-feira (20/5) o Centro de Seleção das Forças Armadas, em Brasília, para acompanhar de perto a Seleção Geral do Alistamento Militar Feminino Voluntário. A iniciativa histórica, lançada em 1º de janeiro deste ano, abriu pela primeira vez a possibilidade de incorporação de mulheres como soldado ou marinheiro-recruta nas três Forças Armadas do país.

Durante a visita, o ministro acompanhou as etapas do processo de seleção. “O Brasil hoje já tem 10% de mulheres efetivas nas Forças Armadas. São oficiais, médicos, dentistas, engajados nas três Forças. A média da América do Sul é essa”, afirmou Múcio.

De acordo com o Ministério da Defesa, cerca de 30 mil jovens de todas as regiões do Brasil já se inscreveram. Ao todo, são oferecidas 1.465 vagas, sendo 1.010 para o Exército Brasileiro, 155 para a Marinha do Brasil e 300 para a Força Aérea Brasileira, distribuídas em 28 municípios de 13 estados, além do Distrito Federal. O processo de inscrições segue aberto até o dia 30 de junho.

As candidatas selecionadas serão incorporadas com os mesmos direitos e deveres dos homens, ocupando a graduação de soldado (no Exército e na Aeronáutica) ou de marinheiro-recruta (na Marinha).

Segundo o ministério, a realização do alistamento feminino voluntário representa um avanço na política de inclusão das Forças Armadas, em consonância com os princípios de igualdade de oportunidades e modernização das estruturas militares brasileiras.

