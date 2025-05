PF apreende carros de luxo do "Careca do INSS" em Brasília

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (20/5), mandados de busca e apreensão contra Antonio Carlos Antunes, conhecido como "Careca do INSS". A ação é mais uma fase da Operação sem Desconto, deflagrada no fim de abril, para investigar fraudes em repasse de recursos de aposentados a associações.

O "Careca do INSS" é apontado pela polícia como um dos principais suspeitos por operar um esquema de desvio de aposentadorias e pensões do INSS. O esquema investigado envolve descontos considerados indevidos. A Operação Sem Desconto foca na apreensão de carros de luxo pertencentes a Antunes na capital federal.

Segundo a PF, há indícios de que Antunes arrecadou aproximadamente R$ 1,3 bilhão entre 2021 e 2025. Essa arrecadação teria ocorrido por meio de repasses de entidades para empresas ligadas a ele.

Além disso, a Operação Sem Desconto revela que as empresas associadas ao “Careca do INSS” fizeram repasses financeiros significativos para pessoas e empresas com vínculos a servidores do próprio INSS.

As investigações apontam que R$ 9,3 milhões acabaram transferidos dessa forma. A ação da PF visa avançar nas apurações sobre o alegado esquema de desvio que afeta benefícios previdenciários.

O Correio aguarda respostas da PF sobre mais informações da operação desta terça. A reportagem também tenta contato com a defesa de Antonio Carlos Antunes, o "Careca do INSS".