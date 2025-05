Grupo fraudava dispositivos sob promessa de "limpar o nome"

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na quarta-feira (21/5), uma operação para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, com atuação estruturada no ambiente virtual.

Foram cumpridos três mandados de prisão temporária, três mandados de busca e apreensão, além de bloqueios de bens no valor de R$ 123,2 mil, em Goiânia.

A investigação iniciou após o registro de ocorrência de um empresário que teve as contas bancárias de empresas invadidas. Ao todo, foram realizadas transferências bancárias fraudulentas que resultaram em um prejuízo de R$ 30,8 mil.





Durante a apuração, foi constatado que os criminosos, inicialmente, fizeram transferências de pequenos valores para validar as contas antes do envio de quantias maiores, prática comumente utilizada em fraudes via Pix. Um dos alvos do grupo criminoso eram pessoas negativadas.

Os valores desviados foram rapidamente distribuídos para contas vinculadas a pessoas físicas e jurídicas, sendo uma das empresas beneficiárias identificada como pessoa jurídica de fachada, criada poucos dias antes dos crimes, com o único fim de receber dinheiro ilícito.

As investigações revelaram, ainda, a existência de uma rede de mais de 60 Cadastros Nacionais da Pessoa Jurídica associados a um mesmo número de telefone e e-mail, indicando um esquema organizado para a ocultação da origem ilícita dos valores onde os investigados atuavam.

