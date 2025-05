Ônibus com 30 passageiros pega fogo na BR-060

Um ônibus que transportava 30 pessoas pegou fogo na BR-060, no perímetro urbano de Rio Verde, em Goiás, nesta sexta-feira (23/5). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta 3h50.

Leia também: Cão caramelo volta para a família após morte do tutor em hospital

No local, os socorristas encontraram o veículo em chamas. Os passageiros já haviam sido retirados e não ficaram feridos.











O Corpo de Bombeiros realizou o trabalho de extinção das chamas e, após o rescaldo, confirmaram que não houve queima de pertences pessoais dos passageiros e que ninguém permaneceu no interior do veículo. Ainda não se sabe o que causou o incêndio no ônibus.

A ocorrência foi deixada sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. O Correio entrou em contato com a PRF para saber mais informações sobre a ocorrência, mas ainda não obteve retorno.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular