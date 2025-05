Tempo seco e frio deve persistir durante todo final de semana, diz Inmet

Apesar de o inverno começar oficialmente apenas no dia 20 de junho, o clima típico da estação já dá as caras no Distrito Federal. Nesta sexta-feira (23/5), a temperatura mínima registrada foi de 15°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 27°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar deve oscilar entre 95% nas primeiras horas da manhã e 45% nos períodos mais quentes.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Olivio Bahia, os brasilienses já enfrentam dias mais frios e secos. Além disso, ele explicou que teremos dias de sol, com momentos de variação de nuvens. A condição prevista que deve permanecer nos próximos meses.

O especialista explicou que o frio chegou para ficar no DF. “Estamos apenas no início. Ainda temos todo o inverno para passar. Pode ser um pouco mais ou menos intenso, mas o tempo seco e frio já está instalado”, afirma o meteorologista ao Correio.

Com a chegada do período seco, a população deve ficar atenta aos cuidados com a saúde, como a hidratação constante, uso de hidratantes e umidificadores, além de evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia. A tendência é que os índices de umidade fiquem ainda mais baixos nas próximas semanas.