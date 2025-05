Homem que matou a ex em SP participou de programa de TV com ela

Em Osasco (SP), um homem foi preso por matar ex-esposa e jogar o corpo dela no Rio Tietê. Segundo a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Carlos Ribeiro, 35 anos, se entregou para a Polícia após câmeras de segurança registraram momento em que ele e o irmão, Fernando Ribeiro, carregam algo que parece ser um corpo enrolado em um lençol.

O agressor e a vítima, Amanda Almeida, 31 anos, participaram de quadro de televisão Minha Mulher que Manda. Eles estiveram na competição culinária no programa Domingo Legal, no SBT, no fim do ano passado, quando ainda estavam juntos.

Amanda foi morta na última segunda-feira (19/5) pelo ex-marido. Na confissão, na última quarta-feira (21/5), Carlos relatou ter enforcado a mulher. Eles estavam separados há cerca de dois meses e tinham três filhos juntos, que não estavam na casa no momento do crime.

O corpo de Amanda ainda não foi encontrado. Nas redes sociais, uma amiga da vítima, Dayane Andrade, pediu ajuda para pressionar as autoridades. “A gente quer dar um sepultamento, um descanso para ela em um lugar melhor”, declarou. Segundo ela, o irmão da mulher está em busca do corpo no Rio Tietê e relatou não ter visto o trabalho dos bombeiros no local.

Em nota, a SSP afirma que o Corpo de Bombeiro “segue empenhado nas buscas pela vítima”. Segundo o texto, a repartição iniciou a busca na barragem Edgard de Souza, na região de Santana de Parnaíba (SP), nesta segunda-feira (26/5).

A violência do crime



Segundo a investigação, Carlos teria entrado no apartamento da ex, do qual ele teria a chave. Mesmo após a separação, ele continuava a importunar a vítima para reatar o relacionamento.

Após o crime, o agressor chamou o irmão para ajudar a ocultar o corpo. Os dois colocaram o corpo no porta-malas do carro de Carlos.

Carlos confessou o crime na noite de quarta-feira (21/5). Já o irmão foi detido na quinta-feira (22/5). Os irmãos tiveram prisão preventiva decretada por feminicídio e ocultação de cadáver.