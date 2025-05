Alunos têm coma alcóolico após festa universitária em São Paulo

Sete jovens deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Jaboticabal, em São Paulo, com sinais de coma alcoólico após participarem de uma festa universitária. Cinco jovens foram medicados e liberados após avaliação clínica. Dois jovens estavam em estado mais grave e precisaram ser entubados. Um deles recebeu alta na segunda-feira (26/5) e o outro permanece em observação.

Os alunos participavam de uma festa organizada por alunos da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Em nota enviada ao Correio, a instituição disse que já foi iniciado o procedimento de apuração preliminar, com o objetivo de apurar os fatos e as eventuais responsabilidades, de forma criteriosa e responsável.

"A Direção da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV/UNESP), câmpus de Jaboticabal, manifesta preocupação e atenção diante da gravidade dos fatos ocorridos no último final de semana", afirmou a Unesp.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias da festa organizada por estudantes universitários. Exames periciais foram requisitados ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Polícia de Jaboticabal.

