Onda de frio polar chega ao Brasil e provoca temperaturas abaixo de zero

Forte nevasca atingiu Gramado (RS) no ano de 2021. Em 2025, também há possibilidade de neve com a chegada de onda polar - (crédito: Reprodução Facebook Prefeitura de Gramado)

Até o final desta semana, os três estados do Sul estarão em estado de atenção por causa do avanço de uma frente fria. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de quarta-feira (28/5), uma massa de ar frio entra pelo oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, gerando uma onda de frio com temperaturas próximas de zero grau.

Uma geada mais forte e ampla é prevista para a sexta-feira (30/5), principalmente na serra e no norte do Rio Grande do Sul, com maior intensidade entre Santa Catarina e o Paraná.

Além disso, áreas de instabilidade deverão causar chuvas com volumes significativos, que se iniciaram na segunda-feira (26/5) em diversas partes do Rio Grande do Sul, com possibilidade de queda de granizo.

O avanço dessa intensa massa de ar frio pelo Brasil entre quarta-feira (28/5) e sexta-feira (30/5) também vai baixar as temperaturas em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e de Goiás, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas.

Esses estados estão sob alerta laranja emitido pelo Inmet pelo perigo do declínio das temperaturas, com chance de queda maior de 5ºC.

Em Cuiabá (MT), por exemplo, a previsão indica um declínio de 13°C na temperatura máxima entre a terça-feira (27) e a quinta-feira (29), passando de 34°C para 21°C nos períodos mais quentes do dia.

"Este será o primeiro episódio de friagem em 2025, quando uma massa de ar frio atinge a Região Norte do Brasil", cita o Inmet.



A empresa MetSul Meteorologia frisa que essa massa de ar frio vem de região polar, por isso ela também é chamada de onda polar.

A chance de nevar em áreas pontuais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não está descartada. Entre o final da quarta-feira (28/5) e a madrugada de quinta-feira (29/5), há previsão de neve na serra gaúcha e na serra do sudoeste do estado; na serra de Santa Catarina; no Planalto Norte de Santa Catarina, chegando até o sul do Paraná.

De acordo com o Inmet, a possibilidade de neve geralmente ocorre com temperaturas mínimas entre 2°C e -2°C, além da combinação de umidade e temperaturas baixas.

Cuidados com o frio

O Ministério da Saúde destaca que a disseminação de vírus causadores de infecções como gripe, resfriados e covid-19 é facilitada pelo clima frio, que leva as pessoas a ficarem mais tempo em ambientes fechados e mal ventilados, aumentando a transmissão de agentes infecciosos. Por isso é importante manter a vacinação em dia.

Outra recomendação é hidratar-se bem, pois embora seja menos perceptível no frio, a desidratação ainda pode ocorrer. É aconselhável beber bastante água e evitar bebidas alcoólicas, que podem aumentar a perda de calor corporal.

O forte frio também pode causar ressecamento da pele. É recomendável utilizar hidratantes para evitar rachaduras e irritações. Outro ponto que merece atenção é o uso dos aquecedores. Ao utilizar esse equipamento, certifique-se de que estejam em boas condições e mantenha uma ventilação adequada para evitar intoxicação por monóxido de carbono.

