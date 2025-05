VÍDEO: Onça-pintada arrasta boi em correnteza no Pantanal

Onça arrasta boi pelo rio no Pantanal - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Uma onça-pintada foi flagrada arrastando um boi pela correnteza do rio Cuiabá, que fica entre as cidades de Poconé e Barão de Melgaço. O momento foi registrado por Branco Arruda, fotógrafo e guia de turismo na região, no domingo passado (18/5).

No vídeo, a onça aparece submersa arrastando o boi no rio. O felino pega a presa e leva até a margem e depois se alimenta. A onça, conhecida como "Ti", é um animal que o guia de turismo acompanha desde quando ela tinha seis anos. A convivência entre onças-pintadas e o gado no Pantanal exige que os moradores e produtores rurais criem estratégias como o manejo que reduzem os riscos de predação.

Onça-pintada arrasta boi em correnteza de rio no Mato Grosso (foto: Reprodução/Branco Arruda)

Onça-pintada no Pantanal

A onça-pintada é um símbolo do Pantanal e a presença desse felino na região se deve à grande disponibilidade de recursos naturais. O Pantanal, com suas cheias e secas anuais, cria um mosaico de ambientes que favorece a abundância de presas como capivaras, jacarés, antas e veados, garantindo uma dieta rica para as onças. Além disso, a densa vegetação e os rios oferecem refúgio e corredores ecológicos essenciais para sua movimentação e reprodução.

Veja o momento: