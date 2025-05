Dinheiro, sequestro e assassinato: detalhes da tragédia em fazenda

Os corpos de um fazendeiro e do caseiro que trabalhava com ele, ambos de 59 anos, foram encontrados, na manhã desta terça-feira (27/5), enterrados em uma fazenda em Baldim, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, eles estavam desaparecidos e foram vítimas de um possível estelionato envolvendo compra e venda de terrenos, seguido de um sequestro e assassinato.

Os militares foram acionados na noite dessa segunda-feira (26) depois de uma denúncia de duplo homicídio e ocultação de cadáver. Conforme a denúncia, quatro suspeitos, com idades entre 25 e 34 anos, sequestraram as vítimas depois de uma visita ao terreno deles e passaram a exigir transferências financeiras.

Na sequência, conforme os registros, os quatro assassinaram as vítimas e jogaram os corpos em uma grota profunda, cobrindo com terra.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pelos corpos durante a manhã e os localizou em um local de difícil acesso, às 5h05. O rabecão foi acionado e a aeronave Arcanjo também apoia a retirada dos corpos de forma segura.

A ocorrência está em andamento.

Entenda o caso

Familiares do fazendeiro procuraram a polícia no dia 15 deste mês, afirmando que a última notícia que tinham dele foi em 11 de maio. O caseiro da fazenda também estaria desaparecido. No dia 16, a perícia foi à propriedade e encontrou a casa remexida, com manchas de sangue no chão e nas paredes.

De acordo com o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) Alexandre Viana, responsável pela regional de Sete Lagoas, também foram encontradas uma camisa e uma bota pertencentes aos desaparecidos na mata da fazenda. O vidro do carro, estacionado próximo à casa, estava quebrado, e o veículo tinha manchas, que aparentavam ser sangue.

Ainda segundo Viana, a família do fazendeiro informou que ele dizia estar sofrendo ameaças envolvendo a negociação de terras e a venda de um caminhão. Em relação à propriedade, estelionatários supostamente teriam vendido parte das terras sem a autorização do fazendeiro, o que deixou os compradores descontentes. Já a ameaça envolvendo o caminhão teria acontecido porque ele teria vendido o veículo, mas não estava conseguindo acessar a documentação para a transferência.