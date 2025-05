Oito em cada 10 brasileiros já contribuíram para ajudar vítimas de desastres ambientais

Pesquisa divulgada nesta terça-feira (27/5) revela um panorama ao mesmo tempo solidário e preocupante do Brasil diante de tragédias ambientais. Segundo o levantamento inédito “Pulso Solidário – os brasileiros e o voluntariado”, do Movimento União BR em parceria com a Nexus, um em cada quatro brasileiros — o equivalente a cerca de 42,2 milhões de pessoas — já vivenciou ou conhece alguém afetado por desastres como enchentes, deslizamentos ou queimadas.

O dado mais alarmante mostra que 7% da população foi diretamente atingida por tragédias climáticas, enquanto 15% conhecem alguém próximo que passou por esse tipo de evento. Outros 3% tanto sofreram diretamente quanto têm vínculos com vítimas, totalizando cerca de 16,9 milhões de brasileiros diretamente impactados.

As enchentes e alagamentos aparecem como os desastres mais comuns, citados por 68% das pessoas afetadas. Tempestades intensas (7%), deslizamentos (6%) e queimadas (5%) também foram lembrados com frequência, assim como secas e rompimentos de barragens, ambos com 2%.

Solidariedade em alta

Apesar da vulnerabilidade da população, a resposta solidária é um destaque positivo. O levantamento mostra que 82% dos brasileiros já realizaram alguma ação para apoiar vítimas de tragédias ambientais — 21% atuaram como voluntários. A forma mais comum de ajuda é a doação de roupas e sapatos (68%), seguida por mantimentos como água e comida (58%). Outras ações incluem divulgação de campanhas (49%), doações em dinheiro (37%) e de medicamentos (27%).

Além disso, muitos que ainda não atuaram pretendem se envolver: 49% querem se voluntariar no futuro, 42% planejam doar medicamentos e 29%, mantimentos.

“A pesquisa confirma a disposição do brasileiro em ajudar e fornece insights valiosos para instituições, empresas e movimentos sociais engajados em ações solidárias. Esses dados permitem traçar estratégias mais eficazes de mobilização”, afirma Tatiana Monteiro, presidente do Movimento União BR.

Preparo ainda é frágil

Apesar da grande solidariedade, os dados revelam uma preocupante falta de preparo diante de emergências. Segundo o estudo, 77% dos brasileiros nunca tomaram nenhuma ação preventiva para enfrentar desastres, e metade da população (50%) não sabe onde buscar informações ou ajuda em caso de uma tragédia.

“Os dados mostram uma realidade em que os desastres naturais estão cada vez mais frequentes, mas a população não está se preparando adequadamente. É fundamental investir em educação preventiva e políticas públicas que fortaleçam a resiliência das comunidades”, analisa Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

A pesquisa também mostra o impacto da atuação empresarial em momentos de crise. Para 74% dos entrevistados, empresas que se envolvem em ações de resposta a desastres ganham mais confiança e respeito da população. E quando se trata de doar, 52% dos brasileiros preferem apoiar causas locais, enquanto apenas 28% priorizam campanhas de alcance nacional.