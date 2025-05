Galpão que produzia bebidas clandestinas é interditado pelo Ministério da Agricultura

Uma ação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) identificou, na última quinta-feira (22/5), um estabelecimento sem registro que produzia bebidas alcoólicas de forma clandestina no município de Paulista, região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Apelidada ‘Pagode Russo’, a Operação Ronda Agro LXXXVIII apreendeu cerca de 500 litros de bebida e outros itens estimados em R$ 100 mil.

Os fraudadores utilizavam de embalagens de marcas conhecidas no mercado nacional para produzir bebidas clandestinas rotuladas como vodka e aperitivo. De acordo com o órgão de fiscalização, que teve apoio da Polícia Civil do estado e de outras entidades competentes, “o objetivo da prática era induzir o consumidor ao erro quanto à origem e à autenticidade do produto”.