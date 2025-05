 Igreja dedicada a Lúcifer celebra o primeiro casamento "luciferiano" do Brasil

A cerimônia é considerada como a primeira do gênero devidamente registrada no Brasil. Ela aconteceu, além disso, em uma igreja dedicada a Lucifer - (crédito: Reprodução / Instagram)

Um casamento 'luciferiano' foi realizado no fim do último mês de março na cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro. A cerimônia é considerada como a primeira do gênero devidamente registrada no Brasil. Ela ocorreu em uma igreja dedicada a Lucifer.

O casamento foi marcado por diversos simbolismos. Vídeos que mostram o noivo em um cavalo, e a noiva em uma liteira vermelha (uma cadeira portátil), viralizaram nas redes sociais. Juramentos também foram feitos diante de um altar, com louvores à deusa Astaroth — considerada um dos "duques do inferno" na tradição demonológica, mas também associada ao amor e o sagrado feminino.

O evento foi conduzido pelo casal de noivos. Jonathan de Oliveira Ribeiro, chamado de Mestre Jonan, e a esposa Lídia Almeida Oliveira foram os responsáveis. Ambos são sacerdotes da Primeira Igreja Luciferiana do Brasil, e tocaram o casamento com trajes vermelhos.

Os noivos e os próprios convidados participaram de diversos rituais, como uma dança feita somente pelas mulheres em volta do casal.

A cerimônia segue os princípios fundamentados pelo luciferanismo, de acordo com Jonan. A doutrina prega a busca pela sabedoria, responsabilidade individual e equilíbrio. A celebração, ademais, teria sido autorizada pela "espiritualidade".

O casal assumiu votos de amor, respeito e fidelidade. Também recebeu uma árvore simbólica, para representar o crescimento da união. Os dez mandamentos, cujas composições são guardadas em sigilo, também passarão a ser seguidos. É importante enfatizar, aliás, que os envolvidos fazem questão de diferenciar luciferanismo de satanismo. Lúcifer representa luz e consciência, e não possuir quaisquer tipos de relação com o diabo.