Frio recorde: Brasília registra menor temperatura do ano

O Distrito Federal registrou a menor temperatura do ano até o momento. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (28/5) os termômetros marcaram 11,4°C na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. A máxima deve ficar entre 22°C e 27°C, dependendo da localidade, enquanto a umidade relativa do ar deve se manter entre 95% e 35%, sem previsão de chuva.

Segundo o meteorologista Olívio Bahia, o frio se intensifica dia após dia, caracterizando o início do período seco e frio na região. O especialista explica que, apesar da influência de uma massa de ar frio no Sul do Brasil, que deve provocar geadas e até neve em algumas regiões, esse sistema não deve avançar até o DF. “Essa massa de ar fria chega até o sul de Goiás, mas não atinge o Distrito Federal. Aqui, o frio vem se estabelecendo gradualmente nos últimos dias, sem influência direta dessa frente fria mais intensa”, disse ao Correio.

Com a queda nas temperaturas e o ar cada vez mais seco, os cuidados com a saúde precisam ser redobrados. “Começamos a sentir os efeitos: a pele resseca, as narinas ardem, os olhos coçam. É preciso hidratar o corpo e usar protetor solar, mesmo no frio. Esse clima já está instalado e é necessário ter mais cuidados”, alerta Olívio.

Ainda segundo o meteorologista, as chuvas são pouco prováveis neste período. "A gente já começa a se estabelecer nesse padrão de tempo seco e frio. Se chover, será de forma muito localizada, sem alterar o cenário atual", conclui.

O frio deve continuar nos próximos dias, mantendo as temperaturas amenas pela manhã e à noite, e a umidade baixa durante a tarde, exigindo atenção especial com hidratação e cuidados respiratórios.