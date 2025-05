Semana no DF começa com o tempo estável e baixas temperaturas

O Distrito Federal amanheceu com temperaturas amenas nesta segunda-feira (26/5), registrando mínima de 13°C na estação de Águas Emendadas. A máxima prevista para hoje varia entre 27°C e 28°C em todo o DF, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar deve ficar entre 60% com máxima de 95%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo meteorologista do Inmet, Danilo Fiden, a previsão é de tempo estável ao longo de toda a semana, sem expectativa de mudanças significativas ou ocorrência de chuvas. “Estamos vivendo uma condição típica da estação. Estamos nos aproximando do inverno, e esse padrão tende a se manter durante os próximos meses”, afirmou ao Correio.

De acordo com o especialista, a temperatura mais baixa do ano até o momento foi registrada no último dia 21 de maio, onde os termômetros chegaram a 11,9°C. A menor sensação térmica marcada neste ano foi de 9ºC.