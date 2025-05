Previsão do tempo: neblina encobre o DF nesta sexta-feira (30)

Uma forte neblina cobriu várias regiões da capital nas primeiras horas do dia, acompanhada por temperaturas baixas, nesta sexta-feira (30/5). O fenômeno, que pegou muitos moradores de surpresa, é resultado da alta umidade e do resfriamento noturno. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada no DF foi de 14°C, com máxima prevista de 26°C. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 90%.

De acordo com o meteorologista Danilo Fiden, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a neblina intensa é explicada por uma combinação de fatores atmosféricos, especialmente a alta umidade nas primeiras horas do dia e o resfriamento noturno, que favorecem a condensação do vapor d’água perto do solo.

“O que aconteceu hoje foi a formação de neblina bem próxima da superfície, principalmente em áreas mais abertas, o que reduziu a visibilidade. Esse fenômeno é típico de dias frios e úmidos. Mas não há previsão de que aconteça nos outros dias”, explicou ao Correio.













Apesar do frio e da neblina desta manhã, a previsão é de que os próximos dias continuem com temperaturas mais amenas e céu nublado, mas sem neblina tão intensa quanto a observada nesta sexta. “Vamos ter dias mais nublados, mas o que aconteceu hoje foi um evento mais isolado, o primeiro com essa intensidade no ano”, acrescentou o meteorologista.

Para o fim de semana, o tempo deve permanecer instável, com variação de nuvens e possibilidade de névoa ao amanhecer, principalmente nas áreas rurais e em regiões mais baixas do DF.