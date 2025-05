O que se sabe sobre o caso da jovem de 15 anos do DF que morreu por uso de vape 

Uma adolescente de 15 anos morreu nesta quarta-feira, após quase um mês de internação, por conta de complicações pulmonares causadas pelo uso de cigarro eletrônico, também conhecido como vape. Ela apresentava tosse persistente havia cerca de quatro meses. Durante esse período, passou por dois hospitais públicos e um pronto-socorro, até ser internada em estado grave no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Quando deu entrada, o pulmão esquerdo não funcionava mais, devido ao quadro inflamatório avançado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A jovem, identificada pelas iniciais B.F.T.L., usava o cigarro eletrônico escondido — os pais não sabiam que ela fumava. "Estamos todos de luto eterno", desabafou o pai ao Correio. Em nota, a Polícia Civil (PCDF) informou que não há registro de investigação ou ocorrência policial envolvendo a adolescente. Até o fechamento desta edição, a Secretaria de Saúde não havia se manifestado sobre o caso.

Em nota de pesar, a escola onde a adolescente estudava lamentou a tragédia. "Com profundo pesar, informamos o falecimento da nossa estudante", escreveu. A instituição finalizou o comunicado prestando solidariedade. "Nos solidarizamos neste momento de dor e nos colocamos à disposição." O velório será no cemitério de Águas Lindas (GO), hoje, a partir das 15h, com sepultamento previsto para as 16h30.

Leia também: Maior sino do mundo chega a Brasília e atrai fiéis

Nas redes sociais, a morte da jovem gerou comoção entre usuários, que expressaram tristeza e solidariedade à família. Comentários como "Chega dói o coração! Que o Senhor conforte todos os familiares e amigos" e "Meu Deus, que Deus conforte o coração da família" se multiplicaram nas publicações sobre o caso. Em meio às manifestações de pesar, muitos se mostraram abalados com a tragédia: "O que aconteceu com essa mocinha? Meu Deus!".

Tabagismo

Pela primeira vez, desde 2007, o Brasil registrou aumento no número de fumantes. Dados do Ministério da Saúde apontam que, entre 2023 e 2024, o país teve um crescimento de 25% na quantidade de pessoas que consomem produtos à base de tabaco.

De acordo com o governo federal, um dos principais fatores para o aumento do tabagismo entre os jovens são as propagandas atrativas de cigarros eletrônicos, que vêm ganhando espaço com seus diferentes sabores, formatos e cores. A informação foi divulgada durante o lançamento da campanha do Dia Mundial sem Tabaco, que será neste sábado.