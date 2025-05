Cupertino é condenado a 98 anos de prisão por matar ator de 'Chiquititas' e pais

O empresário Paulo Cupertino Matias foi condenado, nesta sexta-feira (30/5), a 98 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, em 9 de junho de 2019. O júri popular, formado por sete pessoas, considerou Cupertino culpado por triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

O julgamento foi realizado no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital paulista, e teve início na quinta-feira (29/5), com duração total de dois dias. Além de Cupertino, foram julgados dois amigos dele, Wanderley Antunes e Eduardo Machado, acusados de ajudá-lo na fuga. Ambos foram absolvidos a pedido do Ministério Público.

Julgamento

Durante o julgamento, Cupertino demonstrou nervosismo, respondeu apenas às perguntas da defesa e se recusou a falar com a acusação. Ao longo da sessão, o empresário chegou a sair da sala no momento da réplica do Ministério Público, retornando mais tarde escoltado por policiais.

Testemunhas como a filha, Isabela Tibcherani, e a ex-esposa, Vanessa Tibcherani, relataram histórico de violência doméstica por parte do réu. A mulher reforçou, ainda, ter sofrido sete lesões nas costelas e quatro no nariz durante o relacionamento com o réu. A defesa pediu a absolvição, alegando inocência e um suposto “linchamento midiático”. No entanto, a estratégia não convenceu os jurados.

Ao definir a pena, o juiz considerou como agravante o tempo em que Cupertino esteve foragido, além da crueldade do crime. Ele foi preso em 2022 com objetos usados para disfarce, como tintura de cabelo, chapéus e uma bengala.

Relembre o crime

O crime ocorreu no dia 9 de junho de 2019, no bairro da Pedreira, zona sul de São Paulo. De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o empresário disparou 13 vezes contra Rafael Miguel, de 22 anos, e os pais do jovem, João, de 52, e Miriam, de 50. A motivação, segundo a denúncia, foi o fato de Cupertino não aceitar o relacionamento da filha, Isabela, então com 18 anos, com o ator.

As vítimas haviam ido à casa do empresário para conversar sobre o namoro dos jovens. Rafael Miguel ficou conhecido em todo país por interpretar o personagem Paçoca, na novela infantil Chiquititas, do SBT.

Logo após o crime, o homem fugiu para o Mato Grosso do Sul e depois seguiu para o Paraguai, onde permaneceu escondido. Em 16 de maio de 2022, foi localizado pela polícia graças a uma denúncia anônima. No momento da prisão, estava hospedado em um hotel na Avenida Interlagos, zona sul da capital.

Segundo a defesa, o réu teria tentado se entregar, mas desistiu ao ver o advogado concedendo entrevista a jornalistas em frente à delegacia.

Com a sentença, Paulo Cupertino deverá cumprir 98 anos de prisão em regime inicial fechado.