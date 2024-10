Caso Rafael Miguel: filha diz que ficou presa 8 meses após pai descobrir namoro

Isabela Tibcherani prestou depoimento no julgamento do pai, Paulo Cupertino, sobre os assassinatos do namorado dela, Rafael Miguel, e dos pais do ator em 2019. De acordo com o portal G1, as declarações foram prestadas no último dia 10 de outubro no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo.

Durante o depoimento, que durou um total de duas horas, Vanessa, mãe de Isabela e ex-mulher de Cupertino, relatou que o ex-marido era agressivo e batia nela. Além da ex-esposa, a filha também ressaltou que sofria agressões do pai.

Na ocasião, a jovem afirmou que a vilência aumentou depois que o presidiário descobriu o envolvimento de Isabela com Rafael Miguel. Segundo ela, o homem a manteve presa dentro da própria casa durante oito meses. Ele ainda afirmava que a filha só iria namorar depois dos 30 anos, apenas se ele deixasse.

Para quem não acompanhou, o assassinato aconteceu em junho de 2019. O ator de 22 anos e os pais, João Miguel, de 52, e Miriam, de 50 anos, foram atingidos com 13 tiros, durante um jantar em família na casa do acusado. O jovem e os pais não resistiram aos ferimentos, e morreram no local.

Vale ressaltar que, o ato criminoso foi motivado por ciúmes. Cupertino não aceitava o namoro da filha com o artista. Ela tinha 18 anos quando o crime aconteceu. Atualmente está com 23. Ainda de acordo com os relatos, mãe e filha não viram como foram feitos os disparos, mas confirmaram que Paulo foi o responsável pela fatalidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)