Lamborghini de mais de R$ 1 milhão pega fogo em Goiânia

As causas do incêndio são desconhecidas - (crédito: Reprodução / X)

Na tarde de sábado (31/5), uma Lamborghini avaliada em mais de R$ 1 milhão pegou fogo na Avenida 136, em Goiânia. Segundo o portal CNN, o Corpo de Bombeiros de Goiás afirmou que o incêndio não deixou vítimas.

Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas. No entanto, o veículo foi destruído. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver o carro de luxo pegando fogo em uma via pública. Veja:

Cerca de mil litros de água foram usados para extinguir as chamas, de acordo com a CNN. Os bombeiros desconectaram os cabos de bateria do automóvel para evitar o risco de um novo incêndio.

A Polícia Militar foi acionada após o controle total do fogo, quando retirou o automóvel da via, junto ao proprietário. As causas do incêndio são desconhecidas.

