Noiva troca carruagem por rabecão para contar história de amor improvável

Daniela Signor e o marido, Apollo Scartiot, surpreenderam os convidados logo na chegada do casamento dos dois, no fim de maio, em Pinhalzinho (SC). A noiva decidiu chegar em grande estilo e trocar a limusine por um carro fúnebre. A escolha parece de mau gosto, mas tem tudo a ver com a história de amor dos dois: ele é agente funerário e ela passou dois anos indo a velórios para conseguir conquistá-lo.

A entrada impactante levantou sobrancelhas e fez os convidados murmurarem, até que tudo fez sentido. Durante os votos, o casal compartilhou a história por trás da escolha — emocionando os convidados.

O primeiro encontro entre Daniela e Apollo aconteceu em abril de 2023 durante o velório de um conhecido, em Sul Brasil, cidade vizinha com menos de 3 mil habitantes. Ele é sócio da empresa responsável pelo funeral. Ela, uma desconhecida que, ao vê-lo pela primeira vez, sentiu algo que não soube explicar.

“Foi naquele momento que ele me chamou atenção”, contou Daniela em entrevista ao portal g1. Com aquele sentimento, ela resolveu chamar atenção de Apollo. Foi então que ela passou a frequentar velórios organizados pela funerária dele na esperança de vê-lo novamente — mesmo sem nunca terem trocado uma palavra.

A presença constante da moça nos funerais até poderia parecer estranha. Mas em uma cidade pequena como Sul Brasil, onde praticamente todos se conhecem, não era difícil justificar a ida a tantas despedidas.

“Eu pensava: ‘Vou dar um abraço na família só para vê-lo’. Às vezes ele nem estava. Mas eu continuava indo”, relembrou. Daniela admite que nunca gostou de velórios, mas estava disposta a tudo para ter uma chance de ser notada. “Eu ia pelos vivos”, brincou.

O plano demorou para surtir efeito. Foram cerca de dois anos de tentativas silenciosas, marcadas por despedidas e olhares tímidos. Apollo, sempre concentrado no trabalho, sequer reparava na mulher que cruzava seu caminho em tantas cerimônias.

“Ele não fazia ideia. Só soube depois, quando a gente começou a conversar. Ele ficou surpreso e disse: ‘Como eu nunca te vi antes?’”, contou Daniela.

Finalmente, depois de tanta insistência, os dois tiveram seu primeiro contato fora do ambiente de luto. O que começou como curiosidade mútua logo virou romance. Após poucos meses de namoro, eles decidiram se casar.

Para o casamento, Daniela queria que a história do casal fosse contada de forma autêntica — e pensou justamente no que os uniu: a funerária. Foi aí que surgiu a ideia de entrar na cerimônia dentro de um carro fúnebre da empresa de Apollo.

“Queríamos algo que representasse nossa história. Então decidimos fazer essa entrada diferente”, explicou a noiva. O carro foi adaptado para a ocasião, com uma faixa branca na traseira que dizia “Até que a morte nos separe”.

Para o noivo, a comoção gerada nas redes sociais foi uma surpresa. “Nunca imaginamos essa repercussão toda. Mas achamos bonito fazer isso, porque os funerais fazem parte da nossa história”, comentou ao g1.