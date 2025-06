MC Poze: Justiça concede habeas corpus e cantor deve ser solto a qualquer momento

Polícia diz que Poze do Rodo faz apologia ao tráfico e à facção nos shows - (crédito: Reprodução/Polícia Civil do RJ)

A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar, nesta segunda-feira (2/6), o cantor Marlon Brendon Coelho Couto, mais conhecido como MC Poze do Rodo, preso desde a última quinta-feira (29/5). O habeas corpus — ação que garante a liberdade de locomoção de uma pessoa — concedido ao artista revoga a prisão temporária dele devido a investigação por apologia ao crime e envolvimento com tráfico de drogas. Leia também: Saiba quais músicas do MC Poze são investigadas por apologia ao crime

Ao Correio, a Secretaria de Administração Penitenciária do estado (Seap) informou, em nota, que “até o momento, não recebeu nenhuma decisão referente à soltura” de Poze do Rodo. De acordo com a repartição, o artista “poderá sair em liberdade a qualquer momento” após o recebimento do alvará.

Até então, Poze do Rodo segue detido no presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da soltura, o desembargador responsável pelo caso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, determinou cumprimento de medidas cautelares. Segundo ele, a medida de prisão não se sustentava, uma vez que não foi demonstrada imprescindibilidade da pena para o seguimento das investigações.

“O alvo da prisão não deve ser o mais fraco”, diz a decisão. “E sim os comandantes de facção temerosa, abusada e violenta, que corrompe, mata, rouba, pratica o tráfico, além de outros tipos penais em prejuízo das pessoas e da sociedade.” Leia também: Poze do Rodo: Vaza vídeo do cantor atirando com fuzil

Com a soltura, o cantor é obrigado a cumprir medidas que incluem comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar atividades; não sair da cidade; permanecer à disposição da Justiça; não mudar de endereço; não se comunicar com pessoas investigadas por fatos envolvidos no inquérito; e entregar o passaporte.

Entenda o caso

MC Poze do Rodo foi preso após divulgação de vídeos de um baile funk em que se apresentava na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro. No show, o artista teria cantado músicas enaltecendo o Comando Vermelho e teria sido assistido por criminosos com fuzis.

Ao ser detido, o cantor afirmou, em formulário preenchido na Seap, ter ligação com a facção que homenageava — a fim de não ser encarcerado entre rivais do Terceiro Comando Puro, por exemplo. Leia também: Mc Poze do Rodo declara ligação com a facção Comando Vermelho

Leia íntegra de nota da Seap:

“A Seap informa que, até o momento, não recebeu nenhuma decisão referente à soltura de Marlon Brendon Coelho, conhecido artisticamente como MC Poze do Rodo. Após o recebimento do alvará de soltura, ele poderá sair em liberdade a qualquer momento.”

