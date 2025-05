Poze do Rodo: Vaza vídeo do cantor atirando com fuzil

A prisão de Marlon Brandon Coelho, conhecido artisticamente como MC Poze do Rodo, gerou grande repercussão nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (29). Internautas resgataram um vídeo antigo em que o funkeiro aparece disparando tiros para o alto com um fuzil, o que reacendeu polêmicas sobre seu suposto envolvimento com o crime organizado.

Nas imagens, que teriam sido gravadas entre 2015 e 2016 na favela do Rodo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, MC Poze aparece vestindo uma camisa do Flamengo e um boné, enquanto realiza vários disparos para o alto. As faíscas geradas pelos tiros são visíveis no vídeo, que voltou a circular após sua prisão.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o cantor teria ligação direta com integrantes do Comando Vermelho (CV), uma das principais facções criminosas do estado.

Durante coletiva de imprensa, o secretário estadual de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, afirmou que o conteúdo musical produzido por Poze serve como uma ferramenta de influência da facção: "Precisamos diferenciar quem é artista e quem utiliza a arte como fachada para atividades criminosas. Essa ideologia travestida de arte, muitas vezes, é mais nociva do que um tiro de fuzil na favela", declarou Curi.

Vale destacar que as investigação segue em andamento para apurar todos os vínculos entre o artista e o crime organizado.