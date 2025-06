Vereador do PL é preso por estupro e escravidão sexual de adolescente

O vereador do Partido Liberal Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa (PL), de Canarana, no Mato Grosso - (crédito: Reprodução)

O vereador Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, 40 anos, do Partido Liberal, de Canarana em Mato Grosso, foi preso no último sábado (31/5) sob as acusações de estupro de vulnerável e armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil. Além de sua atuação política, Thiago Bitencourt é médico, e, segundo as investigações, utilizava sua profissão para ter acesso a vítimas.

Conforme o delegado de Canarana, Flávio Leonardo Santana, a investigação revelou que o médico estava se relacionando com uma adolescente de 15 anos que era submetida à escravidão sexual. Além disso, existem evidências que demonstram que os abusos aconteciam desde que ela tinha 12 anos. Há também indícios de que o suspeito utilizava essa menor para abusar sexualmente de uma criança de dois anos.

A prisão ocorreu após o cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência e clínica do vereador. Ele passou por audiência de custódia no mesmo fim de semana, e a Justiça decretou a prisão preventiva, considerando a gravidade do caso.

As provas indicam que o vereador se valia de sua profissão para ter acesso às vítimas. Com base nesses elementos, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão tanto na casa quanto no consultório de Thiago. Na residência, foram encontrados e apreendidos aparelhos eletrônicos contendo imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. A polícia afirma que o material foi produzido e armazenado pelo médico, que também é suspeito de divulgar as imagens.

O Partido Liberal (PL) divulgou uma nota de repúdio ao caso e anunciou a suspensão preventiva da filiação do vereador. Segundo a nota, a medida visa a garantir que o "devido processo legal de exclusão de sua filiação seja respeitado, conforme previsão legal".

O PL, em conjunto com o PL Mulher, em nota, pediu reforço nas medidas contra o autor do crime naquilo que compete ao partido. "Reafirmamos o nosso compromisso com a proteção das crianças e adolescentes e, de forma alguma, admitiremos condutas semelhantes a essas por parte de filiados ou de quem quer que seja", finalizou a nota.

Ontem, 2 de junho, a Câmara Municipal de Canarana emitiu uma nota de esclarecimento informando que o vereador foi afastado de suas funções legislativas, conforme o Art. 39, § 4º, da Lei Orgânica do município. A Câmara também repudiou os supostos crimes e declarou que aguarda o resultado da investigação, que ocorre sob sigilo, e deverá seguir as garantias constitucionais e as normas legais.

O Correio tentou contato com o vereador Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno. O espaço continua aberto para manifestações.