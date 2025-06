Mc Brisola é detido suspeito de agredir ex-namorada

O cantor de funk Silas Rodrigues Santos, conhecido como MC Brisola, de 32 anos, foi detido na madrugada de domingo (1º de junho) em São Paulo, suspeito de agredir a modelo e ex-namorada, Michelle Heiden, de 31 anos. A ocorrência foi registrada com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma briga entre o casal, com relatos de agressões mútuas. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram diversas armas de fogo no imóvel, incluindo um fuzil, duas pistolas, carregadores e munições de vários calibres.

A defesa de MC Brisola divulgou uma nota alegando que Michelle compareceu à residência sem aviso ou autorização. Segundo a defesa, ao encontrá-lo acompanhado, Michelle teria agido agressivamente, incentivada por duas amigas. "Mesmo sendo vítima de agressões, Silas em nenhum momento reagiu ou revidou, mantendo postura passiva e evitando qualquer escalada de violência. Ainda assim, o artista sofreu múltiplos ferimentos, os quais estão devidamente documentados", diz o comunicado publicado nos stories.

Michelle Heiden, por sua vez, se pronunciou nas redes sociais, afirmando possuir "prints" que comprovariam os casos de violência. "Ele me obrigava a usar aliança. Me coagiu o tempo todo: onde eu ia, com quem eu estava, o que eu fazia da minha vida", declarou. Ela também mencionou ter hematomas no braço, pé, mão e dedo, e prometeu mostrar as provas para "desmascarar esse cara que não tem caráter, princípio nem valor".

