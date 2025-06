Ação da greve dos auditores-fiscais gera longas filas em aeroportos

Auditores-fiscais da Receita Federal realizam nesta semana uma operação-padrão em cinco dos principais aeroportos do país, como parte da mobilização grevista da categoria, que já se estende por mais de seis meses. A ação tem gerado longas filas e atrasos nos terminais devido ao aumento no rigor e na quantidade de bagagens fiscalizadas.

Ao contrário das inspeções rotineiras, que ocorrem por amostragem, a operação-padrão implica uma checagem mais criteriosa das bagagens dos passageiros. No entanto, casos emergenciais — como o transporte de materiais hospitalares — seguem com liberação prioritária e não entram na ação.

De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), nesta quarta-feira (4/5), a operação ocorre nos aeroportos internacionais Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, e Tancredo Neves, em Confins (MG). Já na sexta-feira (6), será a vez do Aeroporto Internacional de Salvador ser incluído na mobilização.

Na terça-feira (3), o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, registrou longas filas nos terminais 2 e 3 devido à atuação dos fiscais tanto nas áreas de embarque quanto nas docas de importação. No Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), a mobilização foi concentrada na noite de terça, com fiscalização intensa em dois voos internacionais — provenientes de Buenos Aires e Lisboa.

A greve dos auditores teve início em 26 de novembro de 2024. A principal reivindicação da categoria é a recomposição salarial frente às perdas inflacionárias acumuladas desde 2016.