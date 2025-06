Operação Sem Desconto: PF apreende bens de suspeitos de fraude no INSS em Sergipe

As ações ocorreram nas cidades de Indiaroba e Umbaúba, localizadas no litoral sul do estado - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (4/6), dois mandados de busca e apreensão em municípios de Sergipe, no âmbito da investigação que apura um esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As ações ocorreram nas cidades de Indiaroba e Umbaúba, localizadas no litoral sul do estado.

De acordo com a nota divulgada pela PF, a meta da nova fase da operação “Sem Desconto”, deflagrada em abril, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), é arrecadar bens de valor ligados aos investigados, visando a “recomposição do erário público”, e mitigar os prejuízos provocados pela prática criminosa.

As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Sergipe, que também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos suspeitos. A decisão envolve ainda o bloqueio de R$ 119 milhões, montante que está sendo requerido pela Advocacia-Geral da União (AGU) para compor o fundo de reparação às vítimas.

O bloqueio de valores, decretado ontem (3), atingiu bens móveis e imóveis, incluindo ativos financeiros, pertencentes a oito empresas e nove pessoas físicas. A medida visa impedir que os responsáveis ocultem ou se desfaçam do patrimônio adquirido com recursos oriundos da fraude.

Fraude do INSS

Segundo as investigações, o esquema fraudulento surgido em 2019 tinha alcance nacional e consistia na cobrança de valores não autorizados diretamente nas contas de beneficiários do INSS, afetando sobretudo aposentados e pensionistas. O prejuízo estimado pela Polícia Federal ultrapassa a casa dos R$ 6,3 bilhões.

