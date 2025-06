Governo do Piauí decreta três dias de luto pela morte de Niède Guidon

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT) decretou luto oficial de três dias pela morte da arqueóloga Niède Guidon. Ela morreu madrugada desta quarta-feira (4/6), aos 92 anos. Reconhecida internacionalmente, Niède dedicou a vida ao estudo da região do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, onde liderou escavações que mudaram o entendimento sobre a presença humana nas Américas.

O governador Rafael destacou que Niède transformou o Piauí em protagonista global na conservação da natureza e do patrimônio cultural da humanidade. "Sua contribuição seguirá inspirando gerações. Que Deus a receba e conforte familiares, amigos e admiradores", disse.

Recebemos com tristeza a notícia do falecimento da professora, pesquisadora e arqueóloga Niède Guidon.



Referência mundial na arqueologia, Niède dedicou sua vida à ciência e à preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara, transformando o Piauí em protagonista global na… pic.twitter.com/ghAgBf6U35 — Rafael Fonteles (@RafaelFonteles_) June 4, 2025

Legado

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, frisou que "a história do patrimônio cultural brasileiro se divide entre antes e depois de Niéde Guidon". "Uma referência da cultura e da ciência em nosso país, que abriu caminhos para milhares de pessoas que se sentiram chamadas a preservar nossa memória. Em março, tivemos a oportunidade de visitá-la, agradecer seu legado e partilhar nossa caminhada. Minha solidariedade aos amigos e familiares", completou Grass.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, lamentou a morte da arqueóloga. "O Brasil perdeu hoje uma de suas maiores referências em ciência, cultura e compromisso com o povo: a arqueóloga francesa Niède Guidon, que faleceu aos 92 anos em São Raimundo Nonato, no Piauí. Ela acreditava no potencial do nosso interior — e provou que era possível transformá-lo. Um legado eterno, que seguirá inspirando gerações", afirmou.

O Brasil perdeu hoje uma de suas maiores referências em ciência, cultura e compromisso com o povo: a arqueóloga francesa Niède Guidon, que faleceu aos 92 anos em São Raimundo Nonato, no Piauí. pic.twitter.com/K68skyvc2J June 4, 2025

História

Nascida em 12 de março de 1933, em Jaú (SP), filha de mãe brasileira e pai francês, Niéde Guidon formou-se em história natural pela Universidade de São Paulo (USP), em 1959. Na Universidade Paris-Sorbonne, ela concluiu especialização e doutorado com uma tese sobre as pinturas rupestres do Piauí.

Leia também: Sítios arqueológicos que marcam chegada de humanos no Brasil eram de macacos

Niéde identificou mais de 700 sítios pré-históricos, sendo 426 paredes de pinturas antigas e evidências de habitações humanas no Parque Nacional Serra de Capivara, no Piauí. Com seus estudos, a arqueóloga gravou mais de 35 mil imagens, publicou mais de 100 artigos e formou um número relevante de alunos de pós-graduação.

A partir da exploração dos sítios arqueológicos no Piauí e das datações realizadas na Serra da Capivara, que indicaram a existência de ossadas humanas de 15 mil anos, pinturas rupestres de 35 mil anos e restos de fogueiras de 48 mil anos, Niéde levantou a hipótese de que os humanos teriam chegado ao continente americano pela África. A conclusão aconteceu após a equipe liderada pela arqueóloga analisar mais de 1,3 mil registros de presença humana pré-histórica na região do Piauí.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular