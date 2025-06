Empresário encontrado morto em buraco em Interlagos sofreu asfixia, aponta polícia

O empresário Adalberto Amarilio dos Santos, 35 anos, foi encontrado morto em um buraco de obra no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na terça-feira (3/6). Segundo Ricardo Lopes Ortega, diretor do Instituto de Criminalística da Polícia Técnica-Científica de São Paulo, Adalberto pode ter sofrido compressão torácica e asfixia.



Um amigo de Adalberto disse, em depoimento acessado pela TV Globo, que o empresário consumiu maconha e oito copos de cerveja enquanto eles estavam juntos, na sexta-feira (30/5), e ele ficou "alterado e bastante agitado". Aldaberto desapareceu logo depois de se despedir do amigo. O corpo dele foi encontrado três dias depois, na terça-feira (3/6).

Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, levantou a hipótese de que Adalberto tenha sido colocado no buraco desacordado. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa investiga o caso como morte suspeita. A tipificação criminal pode ser alterada ao decorrer da investigação.

Quando foi visto pela última vez, Adalberto trajava calça jeans, jaqueta, tênis e capacete. Ao ser retirado do buraco, ele estava sem as calças e o par de tênis. O capacete que ele usou no evento com motocicletas que acontecia no autódromo estava no local, assim como a carteira o celular.

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que uma calça apreendida não foi reconhecida pela família como pertencente à vítima. "As equipes da unidade permanecem empenhadas na coleta de depoimentos de familiares e testemunhas e aguarda a finalização de todos os laudos solicitados para auxiliar no completo esclarecimento da dinâmica dos fatos e na conclusão das causas da morte", disse.

O Instituto Médico Legal (IML) aguarda o resultado dos exames toxicológico e anatomopatológico, que analisa materiais encontrados sob as unhas, como detritos, pele e sangue.

O buraco, com cerca de 3 metros de profundidade e 45 centímetros de diâmetro, integra uma obra da prefeitura para requalificação da pista e construção de um novo muro no entorno do autódromo.



