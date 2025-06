Confira os 10 municípios do Brasil com maior percentual de evangélicos

Por meio do "Censo 2022 – Religiões: resultados preliminares da amostra", o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta os dez municípios do Brasil com maior percentual de evangélicos (confira mais abaixo).

As duas religiões com maiores proporções de adeptos no Brasil e em Minas são a Católica Apostólica Romana e as Evangélicas. Na comparação com 2010, algumas movimentações foram observadas pelo IBGE em 2022 no país. As principais mudanças ocorreram nos números de católicos e de evangélicos.

O percentual de católicos foi de 65,1%, em 2010, para 56,7%, em 2022. Já os evangélicos saltaram de 21,6% para 26,8% em 12 anos.

Ainda em âmbito nacional, foi observado acréscimo das pessoas sem religião (7,9% em 2010 para 9,3% em 2022), de pessoas com outras religiosidades (2,7% em 2010 para 4% em 2022), da Umbanda e do Candomblé (0,3% em 2010 para 1% em 2022) e queda no percentual de espíritas (2,2% em 2010 para 1,8% em 2022).

Em relação ao ranking das cidades com maior percentual de população residente de 10 ou mais anos de idade, distribuído por religião, quem lidera a primeira posição é Arroio do Padre, no Rio Grande do Sul (88,74%). Na sequência vem Arabutã, em Santa Catarina (76,47%), e Santa Maria de Jetibá (73,53%).

Além disso, as cidades com maior percentual de evangélicos se concentram, majoritariamente, no Rio Grande do Sul, com seis municípios. Atrás está o Espírito Santo, com dois municípios. Minas Gerais também aparece na lista com Alto Caparaó (63,02%), na Zona da Mata.