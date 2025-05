Brasil no centro do mapa-múndi invertido? Entenda a nova carta do IBGE

mapa-múndi com Brasil no centro e Sul - (crédito: Divulgação/IBGE)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, na quarta-feira (7/5) uma nova versão do mapa-múndi, de forma invertida e com Brasil no centro do mundo. A iniciativa, anunciada pelo presidente do instituto Marcio Pochmann, por meio de uma publicação na rede social X (antigo Twitter), busca reforçar o protagonismo internacional do país. Em 2024, o IBGE já tinha lançado uma versão do mapa-múndi com o Brasil no centro.

De acordo com Pochmann, o novo formato do mapa visa “ressaltar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais”, como o BRICS, o Mercosul e a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em 2025.

A carta geográfica destaca, além dos países membros do BRICS e do Mercosul, nações de língua portuguesa e aquelas que compartilham o bioma amazônico. Também ganham evidência as cidades de Belém, Rio de Janeiro e o estado do Ceará.

Em nota, o IBGE ressaltou o lançamento do mapa ocorre em um contexto simbólico: o Brasil exerce atualmente a presidência tanto do BRICS quanto do Mercosul, e lidera discussões na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Ainda de acordo com o instituto, a nova representação integra uma série de ações estratégicas voltadas à valorização do Sul Global e ao estímulo do debate sobre as mudanças na geopolítica mundial.

O mapa-múndi está disponível para compra na loja virtual do IBGE, com prazos de entrega variados. A partir da próxima segunda-feira (12), também poderá ser adquirido presencialmente no Palácio da Fazenda, no Rio de Janeiro.