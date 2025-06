Labubu: conheça o brinquedo que virou mania entre os jovens

Ele tem dentes pontudos, olhos esbugalhados, orelhas exageradas e um ar perturbador que desafia os padrões convencionais de beleza. Ainda assim, ou justamente por isso, o personagem Labubu se tornou um dos acessórios mais desejados entre jovens da Geração Z no país. Criado pela marca asiática Pop Mart, o boneco vem se consolidando como um símbolo de expressão pessoal e um novo olhar sobre estilo e estética.

Nascido como um brinquedo de colecionador, ele ganhou espaço em mochilas, looks do dia e vídeos nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde a hashtag #labubu já acumula milhões de visualizações.

Dados recentes confirmam essa tendência: segundo uma pesquisa da McKinsey &Company, 58% dos integrantes da Geração Z priorizam autenticidade na construção da própria imagem Reprodução/Redes Sociais

O sucesso não é apenas cultural, mas também financeiro. Em 2024, a linha de brinquedos movimentou US$ 427 milhões (aproximadamente R$ 2,5 bilhões), respondendo por 23% da receita global da Pop Mart e ajudando a empresa a crescer 204% em lucro. No Brasil, o personagem se consolidou como um símbolo de estilo não convencional, que conversa com a chamada estética "creepy cute" - uma mistura de traços infantis e elementos perturbadores, que traduzem sentimentos complexos em forma visual.

Para especialistas, a adesão ao Labubu vai além da moda e revela um comportamento coletivo mais profundo. "A Geração Z valoriza símbolos que representem complexidade emocional", explica Sandra Melo, consultora de imagem. "O Labubu reúne humor, desconforto e identidade visual em um só objeto. Ele permite que os jovens comuniquem o que sentem e quem são, sem precisar seguir uma estética previsível."



Dados recentes confirmam essa tendência: segundo uma pesquisa da McKinsey & Company, 58% dos integrantes da Geração Z priorizam autenticidade na construção da própria imagem. Outro levantamento, da Play Pesquisa, mostra que 74% dos jovens brasileiros buscam incorporar elementos contraditórios ou inusitados em seu estilo como forma de reforçar sua individualidade.

"Vivemos uma era em que o estranho é belo, o contraditório é desejado, e o estilo se tornou uma linguagem afetiva", afirma Sandra Melo. "O Labubu simboliza exatamente isso: a beleza do imperfeito, o conforto do esquisito e o poder de se mostrar como se é, sem filtro e sem medo."

De nicho a império: os bastidores bilionários da Pop Mart

Enquanto a imagem do boneco se dissemina nas redes, nos bastidores, a Pop Mart opera com precisão cirúrgica. Fundada em 2010, a empresa se transformou em um império do mercado de brinquedos colecionáveis, avaliado em US$ 42 bilhões.

Grande parte desse sucesso vem do modelo de negócio centrado nas "blind boxes", caixas-surpresas que escondem a versão exata do boneco. A incerteza estimula compras repetidas, criando um ciclo de consumo impulsivo e vicioso. É uma estratégia de escassez artificial que transforma o consumidor em colecionador compulsivo - ou frustrado.

Aluguel de bonecos

Com a alta demanda e estoques esgotando em minutos, surgiu um novo fenômeno: o aluguel de Labubus. No Reino Unido, plataformas como a By Rotation oferecem o boneco por valores entre R$ 30 e R$ 40 por dia. No Brasil, onde encontrar uma versão original virou quase um jogo de sorte, a busca também alimenta o mercado secundário. Em março de 2025, a plataforma StockX registrou um aumento de 7.000% nas transações envolvendo o personagem.

