Homem que agrediu bebê ao confundi-lo com reborn tem liberdade concedida

O homem de 36 anos, preso em flagrante em Belo Horizonte por agredir um bebê de quatro meses, teve a liberdade concedida em audiência de custódia na manhã deste sábado (7/6).

Na decisão, a juíza determinou que o homem compareça periodicamente na equipe da Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (Ceapa), mantenha o endereço atualizado e compareça a todos os atos do inquérito e ação penal. A decisão ainda estabeleceu o pagamento de fiança de três salários mínimos.

Segundo a Polícia Militar, ele afirmou ter achado que a criança era um bebê reborn e disse ter se irritado com a suposta tentativa dos pais de furar a fila de um food truck. O caso ocorreu por volta de 23h dessa quinta-feira (5/6), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Savassi, na Região Centro-Sul da capital.

De acordo com a mãe, de 25 anos, o homem se aproximou enquanto ela terminava de lanchar, começou a brincar com o bebê e perguntou se se tratava de um boneco. Mesmo após a negativa dos pais, o agressor insistiu que era um “reborn” e, de repente, deu um tapa com a mão aberta na cabeça do bebê, do lado direito, provocando um inchaço atrás da orelha.

Testemunhas da agressão imobilizaram o homem e acionaram a Polícia Militar. O bebê foi levado ao Hospital João XXIII, onde ficou em observação. Segundo os médicos, apesar de não correr risco de vida, a criança precisava de cuidados por causa da fragilidade da caixa craniana e da região cervical, comuns em bebês dessa idade.

Segundo o dono do food truck Tunay Lanches, local onde ocorreu o caso, o agressor havia feito um lanche pouco antes da confusão. Ele afirmou não ter presenciado o momento exato da agressão, pois estava atendendo outros clientes, mas percebeu a movimentação e ouviu pessoas dizerem que um homem havia dado um tapa na cabeça de um bebê. Cerca de dez pessoas estavam no local, e o clima rapidamente se tornou tenso, com revolta entre os presentes.

Ao perceber a briga, o comerciante pediu que alguém acionasse o 190, temendo que a situação se agravasse. De acordo com ele, “o suspeito parecia estar alcoolizado, embora estivesse a certa distância e eu não pudesse afirmar com certeza”. Surpreso com a aparência tranquila do homem, que aparentava ser um jovem comum, o comerciante afirmou que “jamais imaginaria que ele pudesse cometer uma agressão daquela natureza”.

"Agi consciente", diz agressor

O homem foi encaminhado à UPA Centro-Sul com escoriações no braço esquerdo, causadas pela queda que sofreu quando foi imobilizado por populares. À polícia, ele admitiu ter agido de forma consciente, alegando que ficou revoltado com a mãe da criança, que, segundo ele, queria preferência na fila. Disse ainda ter consumido bebida alcoólica, mas os policiais relataram que ele apresentava sobriedade durante a abordagem.

O que são os bebês reborn?

Os bebês reborn são bonecas hiper-realistas que imitam recém-nascidos em aparência e detalhes. Nos últimos meses, essas bonecas têm ganhado repercussão nas redes sociais, envolvendo até discussões entre representantes políticos. Segundo Cleide Martins Falcão, especialista no assunto, esses bonecos são colecionáveis e usados por diversas pessoas para fins artísticos, terapêuticos e de hobby.