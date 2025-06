Youtuber Pirulla sai da UTI após sofrer AVC

Pirulla já iniciou as primeiras etapas da reabilitação, essencial para que se recupere e não fique com sequelas. - (crédito: Reprodução/Instagram/@pirulla25 (26 de novembro de 2024))

Vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) em 25 de maio, em São Paulo, o paleontólogo, zoólogo e youtuber Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirula ou Pirulla, de 43 anos, recebeu alta da UTI e está em estado estável, segundo informou no fim da tarde desta sexta-feira, 13, a equipe do podcast Os Três Elementos, do qual ele participa. Apesar da evolução, ele segue hospitalizado e passa por bateria de exames para tentar identificar a causa do AVC que o atingiu.

Segundo a nota divulgada pela equipe de Os Três Elementos, Pirulla já iniciou as primeiras etapas da reabilitação, essencial para que se recupere e não fique com sequelas.

Pirulla sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na noite de domingo, 25, em sua casa, em São Paulo, e esteve internado na UTI até agora.

O Canal do Pirulla no YouTube foi criado em 2006 e em 2022 ultrapassou 1 milhão de inscritos. Pirula também foi um dos criadores do projeto Science Vlogs Brasil, cujo objetivo é reunir canais de divulgação científica nacionais para combater a 'onda' anticiência na internet.

Em 2023 Pirulla publicou o livro Darwin sem frescura, em coautoria com Reinaldo José Lopes.

A vaquinha virtual lançada para auxiliar o youtuber e sua família continua em funcionamento, no PIX pirula1408@gmail.com. "Os recursos arrecadados ajudarão a custear o tratamento, os cuidados de reabilitação e a continuidade dos projetos", afirma a nota da equipe de Os Três Elementos.