Empresário morto em Autódromo de Interlagos foi asfixiado, diz laudo

O empresário Adalberto Amarilio dos Santos Junior, cujo corpo foi encontrado dentro de um buraco em uma área de obras no Autódromo de Interlagos, sofreu asfixia é o que aponta o laudo do Instituto Médico Legal (IML) divulgado nesta terça-feira (17/5).

Com o resultado da perícia, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a natureza do inquérito foi alterada de "morte suspeita" para "homicídio". A mudança deve redirecionar os rumos da investigação, conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que agora deve voltar a ouvir testemunhas que estiveram com Adalberto no dia do desaparecimento.

O empresário foi visto pela última vez em 30 de maio, após participar de um evento de motociclismo no autódromo. Três dias depois, seu corpo foi localizado por um operário da obra, dentro de um buraco de 45 centímetros de diâmetro e três metros de profundidade.

De acordo com a polícia, a principal hipótese é que Adalberto tenha sido atacado enquanto tentava cortar caminho entre o local do evento e o estacionamento, acessando uma área restrita. Investigadores não descartam a possibilidade de um confronto com seguranças ou outras pessoas presentes no local.

A SSP informou ainda que outros exames seguem em andamento, como o toxicológico — que deve indicar se a vítima consumiu drogas ou bebidas alcoólicas, ou se foi dopada —, além da análise de fragmentos encontrados sob as unhas da vítima e de amostras de sangue coletadas em um veículo. A polícia, no entanto, já confirmou que o empresário não chegou a acessar o carro naquela noite.

As investigações prosseguem na tentativa de esclarecer as circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo crime.

