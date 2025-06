Mega esquema de tráfico de animais é descoberto após investigação com agentes infiltrados

Uma megaoperação da Polícia Civil do Paraná, em parceria com as autoridades de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, prendeu 16 pessoas em flagrante pelo crime de tráfico internacional de animais silvestres e exóticos. Mais de mil animais foram resgatados na ação deflagrada nesta terça-feira (17/6).

Entre as espécies apreendidas nos endereços dos investigados, os agentes encontraram animais que não são da fauna brasileira e algumas espécies ameaçadas de extinção. Entre eles, cobras, pássaros, incluindo araras, sapos, tartarugas, macacos, axolotes e lagartos. Segundo a Polícia Civil do Paraná, os animais que não puderem ser reinseridos na natureza serão encaminhados para santuários.

A investigação, que durou dois anos, descobriu um esquema sofisticado de tráfico internacional de animais. Entre as espécies traficadas estão onças, tucanos, aranhas além de serpentes e aves.

"As células criminosas sediadas em São Paulo eram responsáveis pela distribuição nacional, enquanto os núcleos do Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais abasteciam o Sul, o Sudeste e parte do Nordeste", detalhou a Polícia Civil do Paraná.











A negociação era feita através da internet, em fóruns e grupos, e as entregas eram realizadas de diversas maneiras: em viagens com caminhoneiros, envios postais e até mesmo em aplicativos de entrega. Para obter as informações, a Polícia Civil infiltrou agentes que fizeram o monitoramento de dados e conversas pela internet.

Leia também: Uma pessoa foi presa em operação de combate ao abuso sexual infantojuvenil

“Esses grupos, que concentram mais de 20 mil membros, se organizam para a venda de animais em todo o território nacional, tanto no atacado quanto no varejo. Infiltramos agentes em grupos digitais e descobrimos como funciona o comércio ilegal de animais no Brasil. Hoje, ele ocorre majoritariamente de forma online, diferente dos anos anteriores, quando se concentrava em feiras livres”, afirma o delegado da PCPR Guilherme Dias, responsável pela investigação.

Os crimes investigados são tráfico de animais, maus-tratos, falsificação de documentos públicos, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Leia também: Operação Persépolis prende homem com arma e drogas em Planaltina

A operação desta terça-feira (17/6) é desdobramento de uma operação realizada no começo do ano passado, que resultou na apreensão de 390 animais e na prisão de nove pessoas. Naquela época, a polícia identificou 27 grupos de aplicativos de mensagens voltados exclusivamente ao tráfico de animais, que faziam conexões com vendedores no Paraguai e na Venezuela.