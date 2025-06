Uma pessoa foi presa em operação de combate ao abuso sexual infantojuvenil

Um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (12/6), durante a Operação Medeia, que busca combater o abuso sexual infantojuvenil, além da disseminação e comercialização de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes. Medidas protetivas em favor das vítimas também foram aplicadas na ação, promovida pela Polícia Federal.

A investigação teve início a partir da identificação de imagens de abuso sexual infantil na internet, que possibilitaram a identificação da investigada, como também a localização e o resgate das vítimas, crianças com quem mantinha convívio próximo.

Os vídeos e imagens de cunho sexual com as vítimas eram produzidos pessoalmente pela investigada, com o objetivo de comercializar o material. O mandado de busca foi cumprido no local onde as imagens eram produzidas. O material apreendido passará por análise pericial, para identificar outras possíveis vítimas e envolvidos.

A investigada deve responder pelos crimes de estupro de vulnerável, favorecimento da exploração sexual de vulnerável, produção e divulgação de material de abuso sexual intantil e satisfação de lascívia na presença de criança, quando há exibição sexual diante de menores.